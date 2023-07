Pape Alé Niang sera présenté au Procureur lundi

Le dossier du patron de Dakarmatin a été bouclé par les enquêteurs de la Section de Recherches (SR) de Colobane et il sera probablement présenté ce lundi au procureur de la République, selon une source de Seneweb.



Pour rappel, Pape Alé a été entendu hier en présence de son avocat Me Moussa Sarr.



Il a été placé en garde à vue dans les locaux de la SR de Dakar pour appel à l'insurrection. Pape Alé Niang a aussitôt entamé une grève de la faim pour dénoncer son arrestation, d'après Me Moussa Sarr.