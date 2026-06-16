Pape Gueye réagit à la défaite des Lions face à la France

Pape Gueye a exprimé les regrets des Lions après la défaite face à la France (3-1), au micro de L'Équipe. Le milieu de terrain sénégalais estime que son équipe a tenu tête aux Bleus, mais reconnaît que la fin de match a été plus difficile à gérer.

« Honnêtement, il y a un peu de regret parce que je pense qu'on a regardé cette équipe dans les yeux », a-t-il déclaré, avant de nuancer : « Vers la fin, c'était un peu plus compliqué. »

Face à la puissance offensive française, Pape Gueye tire néanmoins les leçons du match. « On a fait face à une des meilleures équipes du monde, avec l'armada offensive qu'ils ont. Dès qu'ils ont une occasion, ils sont dangereux. Face à ce type de joueurs, on sait qu'il faut être vigilant. Même quand on a le ballon, ils sont dangereux.





On l'a vu sur les buts », a-t-il analysé, avant de tourner la page : « On est dans un tournoi. Il faut retenir les bonnes choses, travailler sur ce qu'on a fait moins bien et tout faire pour gagner les deux autres matchs. »



