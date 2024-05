Pape Malick NDOUR, un cas pour la Cour des Comptes

Dans cette affaire, Pape Malick Ndour, ancien Coordonnateur du Prodac a été aussi un «cas» pour la Cour des comptes. Sur les prêts consentis au Pdeas, tout n’a pas été remboursé.



«Monsieur Papa Malick Ndour, quant à lui, n’a pas apporté de réponse à l’observation relative au remboursement du prêt accordé au Pdeas». Par conséquent, la Cour réclame le remboursement par le Pdeas de la totalité des sommes dues au programme PDEAS : Projet de développement de l’entreprenariat agricole au Sénégal. Sur le «Talgil», qui est un dispositif installé pour l’irrigation, dont le mécanisme peut être activé à distance par le biais d’une connexion internet, alors qu’il était attendu un transfert de compétences, Green 2000 est partie «sans avoir transmis les codes d’accès et sans avoir assuré la formation des experts sénégalais».



Ainsi, la société israélienne n’a pas respecté ses obligations contractuelles en la matière. «Monsieur Papa Malick Ndour, interpellé, a déclaré avoir saisi le Coordonnateur de Green 2000 d’une correspondance pour lui rappeler le respect de cette obligation afin de permettre au personnel du Dac d’assurer la continuité du service, notamment par rapport à la gestion du Talgil qui constitue une technologie de pointe dont le fonctionnement n’a pas beaucoup profité au Dac de Keur Momar Sarr, à cause de problèmes de connexion».



Pape Malick Ndour et «le risque de ne pouvoir payer les salaires»



Par rapport à des ordres de virement, Papa Malick Ndour «reconnait avoir annulé et remplacé un montant de 1 milliard 248 millions 320 mille 802 F CFA par un autre ordre pour un montant d’un milliard F CFA. Il explique que l’annulation du premier ordre de virement est intervenue au mois de décembre lorsque le Trésor l’a informé n’avoir pas effectué le virement et que le risque de ne pouvoir payer les salaires de décembre, pour insuffisance de fonds, était devenu réel ; afin de compléter le montant 1 248 320 802 F Cour des comptes-CAA Contrôle de la gestion du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) 2018-2021 47 CFA représentant les obligations impayées, dues à la Bnde, un autre ordre de paiement d’un montant de 248 320 802 F CFA a été établi le 31 mai 2022 (se reporter à l’observation 19)».



La Cour ajoute que «bien qu’il reconnaisse avoir procédé à l’annulation de l’ordre de virement du 21 septembre, en décembre, trois mois après l’avoir émis, Monsieur Papa Malick Ndour n’a pas répondu à la question concernant les raisons pour lesquelles ledit ordre de virement n’a pas été payé au moment de son émission…»



