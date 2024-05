Pape Samba Mboup prend sa retraite Politique

À plus de 80 ans, après avoir surmonté un accident vasculaire cérébral, Mboup se retire de la scène politique.Chef du protocole d’Abdoulaye Wade de 1988 à 2012, Pape Samba Mboup a connu un parcours semé d’embûches. Ancien instituteur de formation, il a servi pendant 20 ans dans l’enseignement avant de quitter ce domaine en raison de problèmes personnels.



Son engagement au sein du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) débute en 1988, après avoir défendu le parti sans être initialement intéressé par la politique. Fasciné par Abdoulaye Wade, Mboup assiste à son premier meeting en 1988.



Pape Samba Mboup a été arrêté plusieurs fois pour son engagement politique, notamment lors des élections de 1988. Il raconte avoir été désigné chef de chambre en prison, son premier « grade » politique. Proche de Wade, Mboup est nommé chef du protocole, un poste qu’il occupera jusqu’en 2000.



Durant ses années au pouvoir, Mboup souligne l’honnêteté et l’humilité de Wade. Malgré des désaccords occasionnels, Wade reconnaissait ses erreurs et revenait sur ses décisions. Mboup critique également Karim Wade pour avoir créé la Génération du Concret, une structure parallèle au sein du PDS, ce qui, selon lui, n’était pas intelligent.



Pape Samba Mboup conclut en réaffirmant sa décision de se retirer de la politique militante. Tout en restant un citoyen engagé, il se contentera désormais de donner son avis sur des sujets divers sans s’impliquer activement dans la vie des partis politiques.