Parcours du Général Assane BÈYE aux commandes de la gendarmerie territoriale

Moins d’un mois après sa nomination, le général de division Martin FAYE, haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire installe son état-major. On a appris ce vendredi 31 mai appris que le colonel Assane BEYE est passé général de brigade et a été nommé dans la foulée commandant de la gendarmerie territoriale en remplacement du général Daouda DIOP.



La gendarmerie territoriale comprend 7 légions (Ouest à Dakar, Centre-Ouest à Thiès, Nord à Saint-Louis, Centre à Kaolack, Est à Tambacounda, Sud-est à Kolda et Sud à Ziguinchor), 20 compagnies (dont une compagnie des transports aériens et une compagnie maritime) et 102 brigades et postes.



Le général BEYE a occupé des postes importants au sein de la Gendarmerie nationale et aussi dans différentes structures étatiques. De novembre 2018 en juin 2021, il a ainsi été conseiller en sécurité et en stratégie du Délégué général au renseignement national (DRN), avant d’être nommé Directeur Général Adjoint du Renseignement Intérieur à la DGRI. Il a aussi été chef d’état-major du Cadre d’Intervention et de Coordination Interministériel des Opérations de Lutte Antiterroriste (Cico). Ce, de juillet 2016 à mars 2017.