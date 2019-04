Paris : La cathédrale Notre-Dame ravagée par un terrible incendie

Le feu a pris dans les combles de la cathédrale, monument historique le plus visité d'Europe, ont indiqué les pompiers. L'incendie se serait déclaré aux alentours de 18h50, heure de Paris, selon le porte-parole de Notre-Dame qui ajoute que « toute la charpente est en train de brûler. »



D'immenses flammes ont dévoré la toiture, un large nuage de fumée grise, visible à des kilomètres à la ronde, s'échappait du bâtiment situé au centre de la capitale française, sur l'Ile de la Cité. Vers 20h30 l'épaisse fumée qui se dégageait de l'édifice était moins dense. D'importants moyens d'intervention sont mobilisés. L'incendie s'est propagée extrêmement rapidement, indiquent les pompiers, évoquant « un feu difficile ».



Environ 400 d'entre eux sont mobilisés autour de l'édifice. Le largage d'eau par avion pour éteindre les flammes n'est pas une option, a indiqué lundi soir la Direction générale de la Sécurité civile, car cela pourrait en effet entraîner l'effondrement de l'intégralité de la structure.



Dévorée par les flammes, la flèche de Notre-Dame de Paris, emblème de l'édifice datant du XIXe siècle, qui culminait à 93 mètres, s'est effondrée sur elle-même ainsi que la toiture. Un début d'incendie était visible à l'intérieur d'une des deux tours, a constaté une journaliste de Reuters.



La maire de Paris, Anne Hidalgo, déplore un « terrible incendie ». La mairie demande de rester à l’écart de l'édifice et demande d’évacuer la zone afin de laisser passer les secours pour qu’ils puissent intervenir.



« Sauver les oeuvres d'art à l'intérieur »



Emmanuel Grégoire, maire adjoint à la mairie de Paris, a déclaré sur BFM que la priorité avait d'abord été « d'éviter que le risque d'effondrement fasse des victimes collatérales sur les riverains, les touristes ».



« Désormais la double priorité est de sauver les œuvres d'art à l'intérieur qui peuvent l'être car les dégâts seront majeurs et ensuite il y a la question du contrôle de l'incendie lui-même qui s'est étendu à toute la charpente et dont la violence est tout à fait spectaculaire », a-t-il ajouté.



L'origine de l'incendie n'était pas connue dans l'immédiat. L’édifice est actuellement en réfection, un de ses flancs étant en particulier couvert d'échafaudages. Une enquête pour déterminer les causes de l'incendie a été ouverte par le parquet de Paris.



RFI