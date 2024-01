Parrainage : Bassirou Diomaye FAYE, Mame Boye DIAO et Abdourahmane Diouf passent au second tour

Bassirou Diomaye FAYE a validé 40012 parrains. Il a 6609 doublons externes. Il va régulariser 4219. Ce qui devrait être une formalité pour la candidat de Pastef qui a validé 9 régions sur 7 demandées.



Amadou Ba, mandataire de BDF affirme: « Nous n’avons pas beaucoup de doublons. Nous avons été très surpris d’avoir 12 000 électeurs non inscrits sur le Fichier électoral. Le Conseil constitutionnel doit investiguer auprès de la DAF. Le problème, c’est comment une personne avec la mention ‘´Électeur’’ se retrouve hors du fichier »



Mame Boye DIAO a également validé 32 278 parrains. Il devra régulariser plus de 11 000 parrains pour valider cette étape.



Le candidat Abdourahmane Diouf devra lui aussi passer au second tour. Il a validé 30439 parrains sur un minimum de 44.231. Le leader de Awale a aussi eu plus de 10 mille parrains non inscrits sur le Fichier.