Pékin accuse les pays de G7 réunis au Japon de «calomnier et salir la Chine»

La Chine a accusé mardi les diplomates des pays du G7, réunis au Japon, de la «calomnier» et de la «salir» après un communiqué très critique sur un certain nombre de politiques chinoises.



«La réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 n'a tenu aucun compte ni de la position solennelle de la Chine ni des faits objectifs. Elle s'est immiscée dans les affaires intérieures de la Chine, a calomnié et sali la Chine de manière malveillante», a indiqué devant la presse Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.



Le Figaro avec AFP