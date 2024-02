Pèlerinage aux lieux saints de l’Islam : le Sénégal fixe un quota de 12860 pèlerins

Selon le Premier ministre, il s’agira d’examiner les questions liées, notamment, au transport, à l’hébergement, à la sécurité, à la restauration, à la santé, entre autres points d’attention.



Pour cette année, le Sénégal bénéficie d'un quota de 12 860 pèlerins, réparti comme suit : 1 860 pour la Délégation générale au Pèlerinage et 11 000 pour les voyagistes privés. Avec ce quota, il faudra se préparer, en conséquence, pour faire face aux difficultés éventuelles et développer une grande capacité d'anticipation pour le succès du pèlerinage.





Le Premier ministre engage son gouvernement à garantir le succès et la sécurité du pèlerinage aux lieux saints de l'Islam pour tous les pèlerins. Au cours de cette réunion, le Premier ministre va recueillir les suggestions et recommandations des acteurs présents à ces échanges pour le bon déroulement de cette édition.