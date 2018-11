Plaidoyer pour les écoles élémentaires de Pikine Saint-Louis. Par Biram TOURE

Et ce phénomène est vécu dans tous les établissements de la zone à savoir Pikine 3 Poteaux, Pikine Takk, Mamadou Charles Legros Diallo, Sor Daga 1 et 2 et Mamadou Charles Niang.



Il est impensable de croire à de bons résultats alors que ces écoles font partie de celles qui ont les meilleurs résultats au Sénégal ; il y a 3 ans, le 1er (premier) au CFEE au niveau national était sorti de Sor Daga 1.



En fin d’année, on les met dans le même lot de classement avec des écoles qui ont présenté moins de 20 candidats aux examens du CFEE et de l’entrée en 6ème. Pour rappel, l’an passé, l’école Mamadou C. L. Diallo avait présenté 238 candidats avec 48% de réussite au CFEE et 76% à l’entrée en 6ème.



Aujourd’hui, il est bon de savoir que l’éducation fait partie des 9 (neuf) compétences décentralisées, mais aussi nous savons tous que nos mairies n’ont pas les moyens de construire des écoles. Je demande solennellement à l’Etat, et au premier rang Son Excellence le Président de la République Monsieur Macky SALL, de prendre ce dossier en main, tout en sachant que Pikine Saint-Louis dispose de l’école la plus peuplée du pays : il s’agit de Mamadou C.L. Diallo qui compte un effectif de plus de 1500 élèves. Excellence Monsieur le Président de la République, connaissant votre engagement au service de la Nation, je vous conjure, pour les raisons invoquées plus haut, de construire dans les meilleurs délais deux (2) écoles élémentaires afin de désengorger celles citées précédemment, afin que nous puissions à garantir un avenir radieux à nos enfants.



En lançant cet appel venant du cœur, qui se fonde sur mon souhait profond de sauver Pikine et de permettre à ses enfants de ne rien envier aux autres qui sont dans de très bonnes conditions d’étude, j’ai l’intime conviction et le très grand espoir que ce plaidoyer ne tombera pas dans l’oreille d’un sourd.



VIVE LE SENEGAL !

VIVE L’ECOLE SENEGALAISE !



BIRAM TOURE,

ENSEIGNANT EN SERVICE A L’ECOLE MAMADOU CHARLES LEGROS DIALLO

IEF SAINT-LOUIS COMMUNE