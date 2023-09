Plus d’une centaine de Sénégalais expulsés des Usa

Plus d’une centaine de Sénégalais entrés illégalement aux États-Unis ont reçu le weekend dernier un avis d’expulsion vers leur pays. Le consul général du Sénégal à New York, El Hadji Amadou Ndagane Ndao, interrogé par Les Échos, qui donne l’information, parle de «135 ou 137» concernés. Ce dernier, renseigne le journal, ajoute que le département américain de la Sécurité intérieure avait retenu ce jeudi 14 septembre pour le rapatriement des migrants. La même source souligne que le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a été saisi en ce sens «depuis plusieurs jours».