Plus de 130 migrants sénégalais rapatriés du Maroc à partir de mardi prochain

Au total, 131 migrants sénégalais séjournant dans les centres d’accueil de Bir-Gandouz et d’Argoub au Maroc seront rapatriés au Sénégal à partir de mardi, a appris l’APS de source diplomatique.



‘’Les 131 ressortissants sénégalais secourus dans l’océan Atlantique par la marine royale marocaine, les 26 avril et 1er mai 2024 et qui séjournaient dans les centres d’accueil de Bir-Gandouz et d’Argoub seront rapatriés au Sénégal la semaine prochaine’’, a notamment indiqué la source.



Elle signale que le premier convoi quittera le poste frontière de Guerguerate le mardi 21 mai 2024 à 10 h et arrivera à Saint Louis le lendemain en début d’après-midi.



Aucune pirogue n’est arrivée dans la région de Dakhla-Oued dans la période du 02 au 18 mai 2024, a fait savoir la représentation diplomatique du Sénégal à Dakhla, une région du sud marocain.



APS