Podor : Ibrahima Diam Sow rompt avec Pastef et rallie Diomaye Président

Ibrahima Diam Sow, premier coordonnateur de Pastef dans la commune de Méri et figure historique du parti dans le Nord du pays, a officiellement quitté Pastef pour rejoindre la coalition Diomaye Président.







Président du Mouvement des patriotes insoumis (MPI) et ancien chargé de communication de Pastef Podor, il motive son départ par « les nombreuses contradictions » qu'il reproche à Ousmane Sonko et son refus de se soumettre à une « dictature de la pensée unique ». Il entend désormais soutenir l'action du président Bassirou Diomaye Faye, invoquant sa devise personnelle : « Nous plaçons la patrie avant le parti. »







Son ralliement à la coalition présidentielle est d'autant plus symbolique qu'Ibrahima Diam Sow est l'une des chevilles ouvrières de l'implantation de Pastef dans le Nord. C'est lui qui avait initié la première visite d'Ousmane Sonko dans la région en 2017 et mené de nombreuses campagnes de terrain aux côtés de l'actuel ministre de la Santé, Ibrahima Sy.





