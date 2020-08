Podor/Saed : lancement d’un atelier d’évaluation des réalisations du Fonds d’appui intercommunautaire

Il rappeler que le cadre de cette initiative agricole d’envergure, d’importants résultats ont été obtenus à travers les activités d’appui à la maitrise d’ouvrage des Communes, la sécurisation du foncier et le renforcement des capacités des acteurs locaux. Aujourd’hui, 50 Parcs à vaccination de bétail ont été mis en place, 05 Balisages des couloirs de passage du bétail et signalisation des mares ont été implantés.



À cela, s’ajoutent, 01 aire d’abattage, 02 Magasins de stockage d’aliment de bétails de grande capacité, 18 Magasins de stockage de paddy, 09 Marchés permanents et hebdomadaires, 11 quasi-embarquements de bétail et 34 périmètres agricoles aménagés pour les groupements de femmes.



En outre, dans le prolongement des projets PACR et MCA, l’ AIDEP a engagé des processus de concertation impliquant l’ensemble des acteurs locaux et institutionnels et mis en place des mécanismes de pérennisation des activités du projet. La Délégation de Podor de la SAED à l’initiative de l’atelier, a été fortement impliquée dans la mise en œuvre, le suivi et la pérennisation des activités foncières des communes cibles du projet.



L’AIDEP, piloté par la Saed et financé par l'AFD et le Gouvernement du Sénégal, a mis en œuvre des activités permettant aux communes de disposer d’outils adaptés et modernes de gestion du foncier et de mieux maitriser leur assiette foncière. L’option du projet a été d’appuyer les communes bénéficiaires à formaliser les occupations foncières à travers « l’apprentissage par l’action ». Cela a permis d’actualiser les Plans d’occupation et d’affectation des sols (POAS) des Communes, de mettre en place des SIF intégrant l’ensemble des données foncières. Par ailleurs des dispositifs d’appui à l’opérationnalisation des outils fonciers ont été éprouvés.



Une enveloppe d’un montant de 2,23 milliards FCFA, dédié à la mise en œuvre d’investissements productifs dans les filières agricoles et pastorales, a été mise en place, sous forme d’appui budgétaire aux communes bénéficiaires par le programme de développement communautaire durable et du développement économique local (DEL) au profit des communes de Fanaye, Ndiayene Pendao, Guédé Village, Gamadji Sarré, Dodél, Doumga Lao, Médina Ndiathbé, Mery, Bokké Dialloubé et Mbolo Birane.



Dans la poursuite du renforcement de la dynamique économique déjà enclenchée au niveau des communes bénéficiaires, l’AFD a accepté d’octroyer un financement complémentaire pour un montant de 5 millions d’euro soit 3.279.785 000 F CFA, en vue d’apporter une contribution à la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. Ce financement permettrait d’une part, de réaliser des investissements en direction des femmes.