Podor : les gendarmes de Ndioum cassent un réseau de trafiquants de drogue

Lors d'une mission de sécurisation des zones envahies par les pèlerins, à l’occasion de la célébration du Mawlid, la brigade de la gendarmerie de Ndioum a arrêté trois individus en possession d’une importante quantité de chanvre indien.





Selon nos sources, les trafiquants, dont deux de nationalité sénégalaise et un citoyen mauritanien, en partance pour le village d'Ol Ologuo (Mauritanie), ont été appréhendés par les gendarmes, hier nuit, à 2 h, alors qu'ils circulaient à bord de deux motos au quartier Base Ndioum.



Mettant à profit cet événement religieux de grande envergure qui attire des millions de fidèles, les trafiquants qui voulaient contourner le dispositif sécuritaire détenaient « une importante quantité de chanvre indien dissimulée dans des étuis et 480 cornets (valeur marchande non communiquée) et aussi de l’argent ».