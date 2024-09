Port du voile : « Elles appliqueront ce que le Sénégal aura décidé… », Ousmane Sonko prévient les écoles « dites étrangères »

Ousmane Sonko ne lâche pas prise et prévient les écoles étrangères sur le port du voile. Lors de la réunion interministérielle qui s’est tenue ce jeudi 19 septembre, le Premier ministre a soutenu que l’Etat doit veiller à éradiquer toute forme de discrimination.



Ousmane Sonko a rappelé qu’il est indispensable, « au delà de ces uniformes, que l’État veille à éradiquer toutes formes de discriminations portant sur des élèves, relativement à des ports vestimentaires« .



Le Premier ministre précise que « nous sommes dans un pays où l’Etat a, malheureusement, fait montre de beaucoup de faiblesse et chacun réglemente à sa façon. Dans d’autres pays, quand il est dicté que tel port vestimentaire n’est pas autorisé, tout le monde s’y conforme. En république, ça marche comme ça« .



Exhortant ainsi ses ministres de présenter un arrêté, « le plus rapidement possible, qui réglera définitivement cette question de sorte qu’aucun élève ne puisse être discriminé sur cette base. Et qui s’appliquera à toutes les écoles, y compris celles dites étrangères. Elles sont en terre sénégalaise et il n’y a que les représentations diplomatiques qui sont considérées comme territoires étrangers. Elles appliqueront ce que le Sénégal aura décidé« .