Pour libérer Sonko du blocus, Yewwi Askan Wi appelle à une mobilisation le 25 juin

La Coalition Yewwi Askan Wi (YAW) entend mener un plan d’actions pour libérer Ousmane Sonko du blocus des forces de l’ordre devant sa maison à la Cité Keur Gorgui. En conférence de presse, ce vendredi, Déthié Fall invite les Sénégalais à se mobiliser le dimanche 25 juin 2023 et de se rendre chez Ousmane Sonko pour le libérer du blocus.



« Ousmane Sonko subit une injustice inqualifiable. Il est séquestré chez lui en résidence surveillée », a lancé Déthié Fall, président du PRP et membre de Yewwi Askan Wi.



Sur ce, Yewwi Askan Wi, lance un plan d’actions qui vise à rendre visite à Ousmane Sonko afin de le libérer du blocus.



« La Coalition Yewwi Askan Wi a décidé à l’unanimité le dimanche 25 juin à 15 heures de rendre visite à Ousmane Sonko et de le libérer de ce blocus incompréhensible et injustifié », a fait savoir Déthié Fall.



« Nous lançons un appel à tous ceux qui croient à cette coalition surtout la Diaspora à aller ensemble le 25 (juin) pour libérer un des leader qui a joué un rôle exceptionnel dans cette coalition », a-t-il ajouté.



Pour Dethié Fall, Yewwi Askan Wi est une « grande coalition qui polarise l’essentiel des espoirs des Sénégalais qui n’a jamais failli à ses responsabilités.



Pour les membres de YAW, le dialogue initié par le Président Macky Sall est un aveu d’échec.



« On a été invité au dialogue et la coalition a refusé. Il y a 47 points sur les termes de référence. À partir du 19e jusqu’au 28e point, les acteurs discutent sur des thèmes comme le sport, la culture, jeunesse, emploi. Des points sur lesquels il (Macky Sall) a été élu pendant 12 ans pour régler le problème des Sénégalais. À l’heure où les Sénégalais devraient parler de bilan, à huit mois de son départ, il demande qu’on discute de ces points. Ce qui justifie un aveu d’échec », a assené Déthié Fall.