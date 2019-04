Pourquoi Wade a viré Babacar GAYE ...

Le quotidien Source A, qui reparle du limogeage de Babacar Gaye de son poste de porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds) par Me Abdoulaye Wade, en donne les véritables raisons que beaucoup d'observateurs n'ont pas, jusqu'ici, pu appréhender.



Au nombre de trois, ces motifs sont : refus de boycott de la Présidentielle 2019 lancé par Me Wade ; décision contraire à celle de Wade de ne soutenir aucun candidat à la Présidentielle, plus précisément Madické Niang et sorties publiques à propos de la crise qui mine le Pds.



Mais, relève Source A, le ressort s'est cassé entre les deux hommes depuis très longtemps. Le journal de rappeler une phrase lancée par Wade, le 13 février dernier lors d'une réunion du Comité directeur du Pds, à Babacar Gaye : "Tu es là ? On m'a dit que tu étais parti".



SENEWEB