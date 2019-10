Pr Ababacar GUÈYE met Macky SALL hors course

La sanction du Président Macky Sall contre l’ex-Directeur général d’appui aux Sénégalais de l’extérieur, Sory Kaba n’a pas freiné le débat sur un troisième mandat du chef de l’Etat qui divise quand même les constitutionnalistes.



En tout cas, le constitutionnaliste Ababacar Guèye enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop est d’avis que le président Macky Sall exerce son dernier mandat. Il corrobore ainsi les propos de Sory Kaba. Il est revenu largement hier sur la disposition de la constitution qui exclut toute autre candidature de Macky Sall. «Le Président Macky Sall ne peut absolument pas briguer un troisième mandat», a soutenu Pr Ababacar Guèye invité de l’émission «Jury» de la Rfm.



Le constitutionnaliste s’appuie sur l’article 27 de la Constitution pour justifier son avis. «Le Président Macky Sall a été élu en 2012 pour un mandat de 7 ans et la Constitution a été révisée en 2016 dont l’article 27. Le deuxième alinéa de l’article 27 de la Constitution de 2016 dit bien que nul ne peut faire deux mandats consécutifs», indique l’universitaire.



A l’en croire, contrairement à ce que laissent croire les défenseurs de la thèse d’un possible troisième mandat de l’actuel chef de l’Etat, le deuxième alinéa de l’article 27 de la constitution a mis hors course le Président Sall en 2024. «Le problème est de savoir si cette disposition prend compte le premier mandat de 7 ans du Président Macky Sall.



Je dois préciser que cette position découle d’une interprétation de la Constitution après la décision du Conseil constitutionnel de 2011 qui avait validé la candidature de Wade», affirme Pr Ababacar Guèye. Et d’ajouter : «Si on reste dans l’orthodoxie juridique, les dispositions de la constitution sont d’application immédiates s’il n’y a pas de dispositions transitoires. Donc si la Constitution de 2016 dit que le mandat présidentiel est de 5 ans renouvelable et que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs, cela s’applique au mandat du Président en cours».



