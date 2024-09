Présidence : Diomaye nomme l'ancien ministre Amadou Tidiane Wone

L'écrivain, ancien ministre de la Culture sous Wade, Amadou Tidiane Wone est nommé par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, ministre, conseiller à la présidence de la République. Le décret n° 2024-2083 a été signé le 20 septembre 2024.



Dans son article 2, le document indique que le ministre, directeur de cabinet du Président de la République, le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République et le ministre des Finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.



Diplômé en Science politique, Amadou Tidiane Wone dit Baba est écrivain, éditeur, panafricaniste, ancien ministre de la Culture et ancien ambassadeur du Sénégal au Canada.