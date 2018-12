Présidentielle 2019 : Karim ne pourra pas voter.

Karim Wade avait saisi le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, pour obtenir sa pièce d’identité. C’est désormais chose faite.



Le candidat à la présidentielle du Parti démocratique sénégalais (Pds) a reçu hier, mercredi 12 décembre, au Koweït, sa carte d’identité biométrique Cedeao, informe le chargé de communication du Pds, Mayoro Faye, repris par Vox Populi.



Pour autant, cela ne lui donne pas le droit de figurer sur les listes électorales, encore moins d’être candidat à la prochaine présidentielle. Et pour cause. Source A révèle que la carte de Karim Wade porte la mention «n’est pas inscrit sur les listes».



L’article L57 du Code électoral dispose, en substance, que seuls les Sénégalais «électeurs» (inscrit sur les listes) peuvent faire acte de candidature et être élu



SENEWEB