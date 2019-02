Présidentielle 2019 : You lance "Xaal Yoon" pour Macky Sall

Après le concept "Weur Ndombo" qui a fait fureur en 2012 contre l'ancien Président Abdoulaye Wade, Youssou Ndour a levé, hier, un coin du voile de sa stratégie pour accompagner Macky Sall qui brigue un second mandat.



Le leader du mouvement politique "Fekké ma ci boolé" (Fmcb) lance, cette fois-ci, l'opération "Xaal Yoon", qui signifie "baliser la voie", pour son candidat et non moins porte-étendard de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby).



L'artiste et ministre conseiller, qui prévoit une tournée nationale pour redynamiser les cellules de Fmcb, mettra l'accent, selon L'Observateur,sur les réalisations de Macky Sall, avec en toile de fond, la culture de la paix.



Seneweb