Présidentielle au Sénégal : l’UA va déployer une mission d’observation à Dakar et L’UE marque sa satisfaction.

Le Président de la commission de l’union africaine, S.E Moussa Faki Mahamat, exprime sa satisfaction quant à la résolution pacifique de la crise institutionnelle au Sénégal. Saluant la décision judicieuse du président Macky Sall d’organiser l’élection présidentielle le 24 Mars 2024, avant la fin de son mandat le 2 Avril 2024, le président souligne la robustesse de la démocratie sénégalaise, une source de fierté pour l’Afrique.



« Cette décision sage reflète l’enracinement et la résilience de la démocratie au Sénégal dont l’Afrique a toujours té fière », peut-on lire dans un communiqué.



S.E Moussa Faki Mahamat encourage vivement « tous les acteurs politiques et de la société civile à s’engager dans un processus électoral transparent, pacifique, respectueux des principes de l’État de droit et des traditions démocratiques sénégalaises ».



L’Union africaine annonce qu’elle : « déploiera une mission d’observation à la hauteur des enjeux pour assurer un suivi attentif du déroulement des élections ».



Le Président de la commission appelle « les composants de la communauté internationale à exprimer son soutien et sa solidarité envers le Sénégal, encourageant ainsi le succès des élections libres et transparentes dans le pays ».



L’UE marque sa satisfaction



L’union européenne salue la décision du Sénégal de tenir l’élection présidentielle le 24 mars 2024. L’UE, faut-il le rappeler avait marqué ses inquiétudes par rapport au report de l’élection.



L’UE marque son soulagement par rapport à la reprise du processus électoral qui reprend son cours. Le 24 mars prochain, se tient l’élection présidentielle. Après plusieurs injonctions contre le gouvernement du Sénégal a montré son soulagement face à ce dénouement heureux.





Nabila Massralli, porte-parole du service diplomatique européen, affirme « la démocratie et l’état de droit sénégalais, à travers les institutions qui en sont garantes, ont su démontrer une grande résilience et répondre aux aspirations du peuple sénégalais pour une élection rapide et transparente. Et donc, à ce propos, l’Union européenne appelle à présent tous les acteurs institutionnels, politiques et de la société civile à s’engager en faveur d’une campagne électorale pacifique et la tenue d’élections crédibles et transparentes. »



A cet effet, l’UE prévoit une mission d’observation au Sénégal. Ces observateurs de l’UE vont être déployés dans tout le pays pour suivre à temps réel le déroulement de l’élection.