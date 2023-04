Procès Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang : la Cour d’Appel tranche le 17 avril

Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang ont, de nouveau, rendez-vous à la Cour d’Appel le lundi 17 avril.



En première instance, l’opposant a été condamné, jeudi 30 mars, à une peine de deux mois de prison avec sursis et à payer au plaignant 200 millions F CFA.



Le ministre du Tourisme et le Parquet avaient décidé d’interjeter appel. Pour rappel, Mame Mbaye Niang poursuit M. Sonko pour diffamation.