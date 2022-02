Procès pour évasion : 6 mois de prison pour Boy Djinné. Les gardes pénitentiaires acquittés

Le verdict du procès pour évasion de Baye Modou FALL alias Boy Djinné est tombé ce 23 février. Le tribunal correctionnel de Dakar l’a condamné à 6 mois de prison pour l’évasion qu’il a perpétrée en mai 2021.



Une peine que Me Abdoulaye TALL, avocat de Boy Djinné, juge acceptable et qui explique qu’ils ne vont pas interjeter appel.



« Le tribunal a relaxé Baye Modou FALL du chef d’accusation d’association de malfaiteurs et l’a déclaré coupable d’évasion ainsi que Dame SY et Cheikh NDIAYE pour complicité d’évasion. Après avoir requalifié les faits d’entrave à l’administration de la justice et a condamné respectivement à 6 mois d’emprisonnement ferme Baye Modou FALL, Dame SY et Cheikh NDIAYE à 3 mois d’emprisonnement ferme. Je ne juge pas l’utilité d’interjeter appel. C’est une bonne décision ce n’est pas une peine qui est très sévère », a déclaré Me TALL.



Par ailleurs, les gardes pénitentiaires qui ont été arrêtés dans le cadre de cette même affaire, pour complicité d’évasion, ont tous été acquittés.



WalfNET