Processus électoral : Human Rights Watch exige la "réinstauration immédiate" de PASTEF

Les autorités sénégalaises devraient immédiatement réinstaurer le PASTEF et veiller à ce que le processus électoral se poursuive dans le strict respect des droits et libertés fondamentaux.



Elles devraient aussi rétablir l’accès à Internet, afin de permettre la libre circulation de l’information et la capacité des citoyens à faire valoir leurs points de vue.



(Human Rights Watch)