Professeur Massamba GUEYE : " BOPOU THIOR est un patrimoine national". "Elle doit être protégée à l’image de l’île de Gorée " ( vidéo )

Le conteur sénégalais a invité l’État à valoriser BOPOU THIOR, indiquant que l’île doit être considérée comme un « patrimoine national ». L’écrivain et professeur de lettres modernes qui s’exprimait, vendredi, sur plateau de la TFM soutient que ce « lieu de mémoire » « doit être protégé à l’image de l’île de Gorée ».



Au cours de cette émission, l’animatrice de l’émission Bessel BASSE a exposé à travers « Horaire Bi » les terribles souffrances auxquelles les habitants de cette localité font face. En plus du manque d’eau potable, ils ne disposent pas d’eau et d’une structure de santé.



Pourtant, « plusieurs dignitaires sénégalais reposent dans les cimetières de Bopou THIOR », a rappelé M. GUEYE. « Si le chavirement à la traversée du convoi mortuaire de Ndoudeu ne s’était pas produit, les morts seraient encore enterrés dans cette île », a-t-il ajouté en invitant le gouvernement à agir.