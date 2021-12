Programme ’’Xëyu Ndaw Yi’’ : Abdou Karim Sall annonce 7000 emplois signés

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable (MEDD) a signé 7000 emplois dans le cadre du programme ‘’Xëyu Ndaw Yi’’, a indiqué Abdou Karim Sall.



Ce programme réserve un quota de 10 000 jeunes au ministère de l’Environnement et du Développement durable, réparti entre l’Agence sénégalaise de la reforestation, et de la Grande muraille verte et la direction des Eaux-et-forêts, chasse et conservation des sols et la direction de l’Environnement et des établissements classés, a souligné M. Sall.



Le ministre de l’EDD s’exprimait devant les députés à l’occasion du vote du budget 2022 de son département. Ce budget s’élève à 37 993 685 121 francs Cfa.



’’Les salaires des mois de septembre et d’octobre ont été intégralement payés à ces jeunes que nous sommes en train de déployer dans les différentes directions départementales pour qu’à la base, ils puissent intervenir dans cet ambitieux programme de reverdissement du pays mais aussi pour qu’ils puissent, intervenir dans les comités villageois de lutte contre les feux de brousse’’, a annoncé M. Sall.



D’autres agents interviendront dans la surveillance en termes de brigade de l’environnement, a encore dit le ministre.



’’Le charme historique de cette décision, réside sur la territorialisation de ces emplois’’, selon Abdou Karim Sall, ajoutant que ’’les pollutions, les nuisances, la lutte contre le péril plastique, sont autant de questions qui méritent d’être traitées avec beaucoup de rigueur et d’attention’’.



’’C’est la raison pour laquelle, nous allons continuer à travailler pour atteindre le quota de 10 000 emplois. Il est prévu de doter ces jeunes de tenues afin qu’ils soient reconnus pour le compte du programme ‘’Xëyu Ndaw Yi’’, a dit le ministre.



APS