Promotion du développement agricole : Alassane BA, le nouveau DG de la SAED, décline ses ambitions

Le nouveau directeur général de la Société nationale D’Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta de Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) a été installé dans ses fonctions vendredi au cours d’une cérémonie marquée par la forte mobilisation de producteurs et partenaires de l’institution. Après une passation de témoin, empreinte de fraternité entre deux cadres de la SAED, le nouveau DG s’est engagé à « continuer et à amplifier les résultats déjà obtenus ».



« Je promets de redorer le blason de la vallée du fleuve Sénégal conformément à la rupture systémique prônée par le Projet et « à aller vers la souveraineté alimentaire du pays », a-t-il dit en saluant le travail mené par son prédécesseur Aboubacry SOW. Ce dernier a fait part de sa volonté d’accompagner son successeur dans la réussite de sa mission.



« Il y a beaucoup de chantiers que nous allons engager », a-t-il ajouté en évoquant l’ampleur des attentes adossées à la nouvelle politique agricole déclinée par le régime président Bassirou Diomaye FAYE. Dès lors, il appelle « tous les acteurs, les partenaires techniques et financiers, les producteurs et agents de la SED à se mobiliser derrière moi pour réussir ce pari ».