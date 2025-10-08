Thiaroye : Ousmane Sonko plaide pour l’appellation ‘’Tirailleurs africains’’

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a estimé mardi, à Thiaroye, qu’« il ne serait pas abusif » de substituer à l’appellation de ‘’Tirailleurs sénégalais’’ celle de ‘’Tirailleurs africains’’, afin de rompre avec « une logique colonialiste » et de rendre hommage à toutes les nationalités ayant participé à la libération de la France durant la Seconde Guerre mondiale.





« J’ai toujours considéré que perpétuer l’appellation +Tirailleurs sénégalais+, c’est accepter également la logique colonialiste. Ils n’étaient pas seulement sénégalais. Ils étaient Africains. (…) Ne serait-ce que pour restituer les choses à leur juste titre, il ne serait pas abusif de revenir à l’appellation de Tirailleurs africains », a-t-il déclaré.





Le chef du gouvernement s’exprimait au terme d’une visite au cimetière des Tirailleurs sénégalais de Thiaroye, en compagnie du vice-président sud-africain Paul Mashatile, du Premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, et de son homologue nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine.





Ces responsables africains se trouvent à Dakar dans le cadre de la deuxième édition du Forum Invest in Sénégal, ouverte à Diamniadio sur le thème : « Accélérer la transformation agricole au Sénégal : Projets structurants et priorités stratégiques ».





Ousmane Sonko a indiqué partager la suggestion de son homologue du Niger, selon laquelle l’appellation ‘’Tirailleurs africains’’ serait plus appropriée, car ce corps militaire regroupait 17 nationalités ayant combattu aux côtés de la France contre le nazisme.



« Je prierai pour le repos de leurs âmes en tant que croyant. Je prierai pour la récompense divine, parce que je pense qu’ils ont participé à combattre le mal absolu », a-t-il ajouté.





Le Premier ministre sénégalais a rappelé que la question mémorielle « a toujours été au cœur » de son combat politique. « Un peuple qui ne connaît pas son histoire ne peut pas se projeter sur son avenir. Et je l’entends à l’échelle de ce que nous partageons : le continent africain », a-t-il insisté.



Évoquant le massacre de Thiaroye de 1944, il a souligné que « c’est toute l’Afrique qui avait été mobilisée » pour constituer le corps des tirailleurs, « symbole de cette dimension collective ».



Lors de leur passage au cimetière, Paul Mashatile, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo et Ali Mahamane Lamine Zeine ont signé le livre d’or, exprimant leur reconnaissance aux soldats tués par le colonisateur après avoir réclamé leurs indemnités.



