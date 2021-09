Putsch en Guinée: des scènes de liesse constatèes à Labé.

Après la diffusion sur les réseaux sociaux des images du président Alpha Conde dans les mains des militaires putschistes et la confirmation de ces informations par les médias nationaux et internationaux, des citoyens ont commencé à se mobilisé dans plusieurs lieux stratégiques de la ville de Labè pour manifester leur joie a constaté sur place Guineenews.



Du carrefour Tinkisso au carrefour Bilaly en passant par le rond-point Hoggo M’bouro et plusieurs autres sites stratégiques de la ville, des milliers de personnes à moto ou en voiture ont été aperçues dans des scènes de joie parfois indescriptibles. Façon selon eux d’extérioriser leur soulagement par rapport au putsch annoncé du côté de la capitale Conakry.



En dehors de quelques accidents de la circulation constatés de part et d’autre, aucun incident n’est à d’éploré en marge de ces manifestations. Les forces de défense et de sécurité ont préféré rester à l’écart.