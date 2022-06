Quarante milliards de francs CFA de la BOAD pour les infrastructures scolaires et l’assainissement au Sénégal

Le Sénégal a signé avec la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) deux conventions de financement relatives notamment à l’assainissement de 10 villes du pays et à la construction de salles de classe, pour un montant total de 40 milliards de francs CFA, a constaté l’APS, vendredi, à Dakar.



L’une des conventions de financement concerne un prêt destiné à la construction de 1.529 salles de classes et de blocs administratifs et hygiéniques, pour un montant de 25 milliards de francs CFA, a expliqué le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, lors de la signature des accords.



‘’En soutenant le projet du gouvernement dénommé ‘Zéro abri provisoire’, vous nous aidez à investir dans le capital humain, ce qui va avoir un impact considérable sur les jeunes’’, s’est réjoui M. Hott.



La seconde convention de financement est relative à l’assainissement de 10 villes du Sénégal, dont Dakar et sa banlieue, Saint-Louis, Tambacounda, Kolda, Touba et Tivaouane.



En vertu de ladite convention, la BOAD va mettre 15 milliards de francs CFA à la disposition du Sénégal.



Le président de ladite institution financière, Serge Ekué, a salué ‘’la vitalité’’ de la coopération qu’entretient l’Etat du Sénégal avec la BOAD.



‘’Le Sénégal, par sa signature, est le premier partenaire de la BOAD’’, a-t-il dit, ajoutant que l’Etat sénégalais détient près de 18 % du portefeuille de l’institution financière commune à huit pays d’Afrique de l’Ouest.