RE-CONFINEMENT EN ANGLETERRE : Sadio MANÉ échappe au ...

Les amateurs anglais de sports peuvent se rassurer. Les compétitions professionnelles, notamment de football, ne seront pas suspendues pendant le nouveau confinement décrété par Boris Johnson et qui débute mardi 5 janvier.



La liste d’exceptions publiée par le gouvernement britannique autorise en effet les sportifs d’élite à s’entraîner et à disputer des compétitions.



Pas d’interruption envisagée de la saison de Premier League



Avant ces nouvelles annonces gouvernementales, la Ligue de football anglaise avait assuré n’avoir "pas de plans" visant à interrompre la saison de Premier League, demandée par certains acteurs après de nouveaux matches reportés en raison de cas de Covid-19 au sein de clubs.



Le nouveau confinement, aussi strict que celui mis en place au printemps, prévoit la fermeture des écoles et doit durer si les conditions le permettent, jusqu’à la mi-février, a-t-il annoncé dans une allocution télévisée.



En Écosse également, où la Première ministre, Nicola Sturgeon, a annoncé un confinement complet pour tout janvier, le sport professionnel va pouvoir continuer, ayant été placé sur la liste des exceptions.



De leur côté, les organisateurs du Tournoi des six nations de rugby ont déclaré, avant les annonces du gouvernement, qu’ils prévoyaient que la compétition "se déroule comme prévu", du 6 février au 20 mars, tout en précisant suivre la situation avec les Fédérations, les gouvernements et les autorités sanitaires des pays concernés.



Les Lions britanniques et irlandais ont, pour leur part, indiqué ce week-end qu’ils prendraient une décision en février sur le maintien ou non de la tournée prévue en Afrique du Sud en juillet-août.



Avec EMEDIA