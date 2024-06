RTS : 253 lignes téléphoniques résiliées et des voitures récupérées par le nouveau DG

Une mission d’audit financière, organisationnelle et du personnel a été commanditée par le nouveau directeur de la RTS, Pape Alé NIANG.



Les premiers résultats sortis de cet audit ont permis de connaitre la bamboula qui règne à la télévision nationale.



Libération informe que des lignes téléphoniques ont été affectées à des agents et payées par la boite, et la plupart sont accordées à des retraités qui sont partis avec leur ligne.



Sur ce, Pape Alé NIANG a demandé à ce que 253 lignes téléphoniques soient résiliées ainsi que les voitures affectées de manière illégale à des agents soient restituées.



Quelques-unes ont été récupérées et sont garées dans le parc automobile de la RTS.



WALF