Régates de Saint-Louis : l’effervescence, le 29 septembre 2018 (vidéo)

L’évènement se déroulera le 29 septembre 2018 sur le quai Henry Jay du quartier sud et la première dame Marième Faye SALL sera la marraine. Lors de l'organisation de ce sport nautique de glisse, la course avec naufrage cristallise une forte émotion des spectateurs étrangers, car les rameurs après le signal du départ renversent leurs embarcations au milieu du périmètre de course et les remettent à flot, rivalisant de maîtrise des techniques de navigation. La spécialité de cette édition réside du fait que l'édition de 2017 a été gelée par des événements liés à la furie de la mer occasionnant un désastre, ainsi que des travaux d'assainissement, entrepris par la mairie. Aussi cette institution est en partenariat avec le comité d'organisation des régates pour la réussite de cette édition dont les acteurs promettent un spectacle qui fera oublier la pause de l'édition 2017. Entretien avec le président du comité d’organisation El Hadj Moctar GUEYE …