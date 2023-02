Renforcement de l’accès à la ressource en eau : la SAED partage son expertise avec ses partenaires du Nord (vidéo)

La présidente de la Région Occitanie et de l’Association des Régions de France a effectué dimanche une visite d’échanges avec le directeur général de la SAED. Accompagné de son vice-président en charge de la Souveraineté alimentaire, Jean-Louis CAZAUBON par ailleurs président de la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG), Carole DELGA a passé en revue des installations et infrastructures hydroagricoles dans le Delta du fleuve Sénégal. Cette mission vise à renforcer le partenariat et la diplomatie des territoires, en complémentarité de celle des États pour répondre aux défis majeurs et notamment celui de la gestion et de l’accès à la ressource en eau.



La Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG), à l'image de la SAED, travaille au service des territoires. Cette société, installée à Tarbes (Hautes-Pyrénées) conçoit, construit et met en œuvre des projets dans le but de concourir à l’aménagement du territoire au bénéfice de ses principaux partenaires que sont les collectivités territoriales, les agriculteurs et les entreprises privées.



Après des prises de notes au siège de la SAED puis au barrage avec le directeur général de la SOGED, les délégations se sont rendues à l'union hydraulique de Pont Gendarme et à l'usine de transformation de riz de La SFA de Ndiougue Mberess.





Nous avons recueilli leurs impressions ...