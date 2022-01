Renforcement de la sécurité alimentaire et réduction de la pauvreté : À Podor, les grandes ambitions du PREPIV

Les membres du comité de pilotage du Projet Réhabilitation et d’Extension des Périmètres Irrigués Villageois des zones ( PREPIV ) de Donaye , Diatar , Guédé , Mboyo ( Département de Podor ) se sont réunis ce mardi 18 janvier 2022 à Ndioum pour faire la situation sur l’état d’exécution du Projet. A cette occasion le groupe de travail, présidé par Youssoupha GUEYE du ministère de l'Agriculture et de l’équipement rural chargé de veiller au bon fonctionnement du projet, a adopté le programme de travail et budget annuel ( PTBA ) 2022.



Le PREPIV coordonné par l’ingénieur de la SAED Elhadji MAR a pour objectif de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie des populations dans le département de Podor .



En pratique, le projet compte réhabiliter 2.633 ha dont 2.496 ha de Périmètres Irrigués Villageois et 137 ha de Périmètres Maraîchers de Femmes, aménager de 532 ha supplémentaires dont 494 ha de PIV et 38 ha de Périmètres Maraîchers de Femmes en vue de la production de riz, de maïs et de produits horticoles (oignons, tomates et gombo) et réaliser 65 km de pistes de production et de désenclavement.



Rappelons que ce programme est financé par l’Etat du Sénégal et la Banque Ouest Africaine de Développement d’un montant de 26 milliards F CFA.