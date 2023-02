Renforcement de la souveraineté alimentaire durable : le projet Dooleel Mbay promet un appui conséquent aux chaînes de valeur agricole (vidéo)

Après les bons résultats du Programme « Naatal Mbay », l’USAID met en orbite un nouveau programme de renforcement de la résilience économique, de l’inclusion et de l’autonomisation des populations rurales. L’initiative dénommée « Dooleel Mbay » mobilise 25 milliards de nos francs pour une durée de 5 ans. Elle ambitionne d'augmenter la productivité des petites exploitations rizicoles et horticoles. Une manière d’augmenter les possibilités d’emploi sur toute la chaîne de valeur agricole. À terme, la nouvelle dynamique va encourager l’amélioration des revenues des ménages en assurant notamment une plus grande inclusion des femmes et jeunes.