Renforcement des compétences des ASP : l’ASP et l’ENFEFS signent une convention

L’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP) et l’École Nationale de Formation en Économie Familiale et Sociale (ENFEFS) ont signé, le 17 janvier 2025, une convention visant à renforcer la formation des Assistants à la Sécurité de Proximité (ASP). Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « Un ASP, un métier », qui ambitionne de doter ces agents de compétences professionnelles solides pour faciliter leur insertion dans le monde du travail à la fin de leur mission civique.



Ce partenariat marque une étape importante dans la valorisation du rôle des ASP, en leur offrant des perspectives d’avenir plus larges. Grâce à cette collaboration, ils bénéficieront de formations adaptées aux exigences du marché de l’emploi, dans des domaines variés allant de la gestion communautaire à l’économie sociale et familiale.



L’objectif principal de cette convention est d’assurer une transition réussie entre l’engagement civique des ASP et une carrière professionnelle durable. En intégrant des modules de formation qualifiants, l’ENFEFS contribue à leur employabilité et à leur autonomisation économique. Cette approche vise également à répondre aux besoins du pays en main-d’œuvre qualifiée, en offrant aux ASP des opportunités concrètes pour se réorienter après leur service.