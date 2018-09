Renouveau de l’industrie : le PSE mise sur les agropoles (vidéo)

À la suite d’un Comité régional de Développement (CRD) sur le projet « Agropole Nord » au cours duquel les potentialités de la région ont été diagnostiquées, des acteurs économiques de Saint-Louis, Louga et Matam se sont retrouvés autour d’un atelier interrégional sur la mise en œuvre de programme initié dans le cadre du Plan Sénégal Émergent (PSE). Trois seront en effet implantés sur l’étendue du territoire national.



Le conclave de Saint-Louis a permis de « choisir les trois filières les plus importantes à développer au sein de l’agropole de la zone nord suivant les recommandations des groupes de travail formés. « Des modules seront implantés à Saint-Louis ville, Ross-Béthio et Richard-Toll », renseigne l’adjoint au Gouverneur Khadim HANN.



« L’agropole favorise une interconnexion des acteurs de la chaine de valeur de l’élevage, de l’agriculture et de la pêche », a-t-il en expliquant qu’il encourage « une « synergie d’actions ». À terme, le projet devra permettre de moins recourir à l’importer de certains produits tout en boostant la production locale vers l’exportation.





« Ce qui est recherché par l’État du Sénégal à travers ce projet, c’est d’amorcer un processus d’industrialisation durale », souligne Amadou Sall DIAL, le directeur des petites et moyennes industries. Cette vision se traduire par une volonté de « créer des moteurs robustes d’exportation ».



>>> Suivez les réactions de M. DIAL et M. HANN