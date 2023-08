Résilience face aux changements climatiques : des exploitants de la vallée formés sur l’agriculture intelligente (vidéo)

Des producteurs de la vallée du fleuve Sénégal ont pris part à une session de formation de deux jours sur les changements climatiques, organisée par Better World Korea pour le compte de l'institut Mondial pour la croissance verte (GGGI). L’atelier animé par un expert de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) a offert aux bénéficiaires du projet pilote Csa, une parfaite compréhension des informations climatiques et météorologiques en vue d’une bonne optimisation de leurs productions. Après une immersion dans les fondamentaux de la prévision, les parties prenantes ont découvert les mécanismes et modalités de l’agriculture intelligente.