Révélations d'Ousmane Sonko :" Moustapha Ba a avoué à l’hôtel Azalaï…"

" Ils (les adversaires) disent que nous n’avons pas de projet. D’ici 10 jours, nous vous présenterons le Projet, ce programme du Président Bassirou Diomaye Faye. Qu’ils sortent et répondent des accusations. Nous avons partagé avec les partenaires financiers", a déclaré le premier ministre Ousmane SONKO lors du point de presse tenu par le Gouvernement ce jeudi.



" Nous avons convoqué le ministre des Finances et du budget Moustapha Ba à l’hôtel Azalaï avant notre prise de fonction. Et il nous a avoué que le déficit et la dette avancés ne sont pas exacts. », a-t-il ajouté.