Risque d’implosion de la majorité présidentielle …

Les conséquences de la déclaration à venir de Macky Sall seront énormes et impacteront gravement la vie de son parti l’Apr et de sa coalition Benno Bokk Yaakar. Autant le suspense est pesant autant la division sera profonde. La situation de ni oui ni non a conduit les partisans du Président Sall dans une situation inconfortable.





De la cacophonie, il y en aura et d’ailleurs depuis ce matin, certains de ses partisans jouent à se faire peur et annoncent ça et là que le « jour est important », puisqu’il permettra de déterminer la direction « politiquement » parlant à prendre.





Ils sont nombreux les «apéristes» qui risquent de jeter les amarres si Macky Sall annonce sa candidature. Ces derniers qui sont prêts à quitter leurs postes de responsabilité étatiques pensent qu’il aura manqué de générosité envers ses compagnons qui ont accepté de travailler avec lui dans une totale loyauté. Le chef de l’État joue certes son va-tout, mais risque gros.



Certes qu’à l’opposé beaucoup de ses soutiens, depuis très longtemps, lui mettent la pression pour qu’il déclare sa candidature. Ces inconditionnels sachant que leur avenir (politique et social) dépend entièrement du maintien ou non du chef de l’État au pouvoir.Cent commentaires…



Dakaractu