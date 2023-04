Risque de heurts: Dakar Dem Dikk suspend son réseau urbain, interurbain et international ce lundi.

Pour parer à toute éventualité lors de la journée de ce lundi 17 avril où un double procès en appel sera ouvert notamment l’affaire des coups et blessures volontaires sur la deputé de BBY, Amy Gniby impliquant les deux députés du PUR, Massata Samb et Mamadou Niang ainsi que le dossier pour diffamation opposant Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang, la société nationale de transport routier Dakar Dem Dikk a pris toutes les dispositions pour éviter d’éventuels dégâts sur ses bus. Dans un communiqué officiel reçu à Dakaractu, l’institution informe ses usagers de la suspension du réseau urbain, interurbain et international pour la journée du Lundi 17 Avril 2023.



Le 16 mars dernier lors d’une audience sur l’affaire liée à la diffamation entre le chef de l’opposition sénégalaise, Ousmane Sonko et l’actuel ministre du tourisme, Mame Mbaye Niang, trois (3) bus de Dakar Dem Dikk avaient été incendiés. Pour ne pas vivre une situation similaire sur ses différentes lignes la société nationale de transport routier a invité sa clientèle à la compréhension.



« En comptant sur votre compréhension, nous espérons vous retrouver bientôt à bord de nos bus pour vos déplacements. Nous vous remercions encore une fois pour votre confiance et votre fidélité. », a souligné sur le document Dakar Dem Dikk.