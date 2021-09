Ross-Béthio : le plus grand trafiquant de chanvre indien alpagué

La Brigade régionale de stupéfiants de Saint-Louis, soutenue par l’Unité de Lutte (UL) de Rosso Sénégal, a réussi une importante opération dans la zone de Ross Béthio au cours de laquelle les agents ont mis fin aux activités illicites d’un certain A. Sow. Ce dernier est identifié comme le plus grand trafiquant de chanvre indien de la zone. En effet, le dénommé A. Sow avait installé un important réseau de Jakartamen qui l’aidait à écouler sa marchandise prohibée, renseigne le correspondant de Seneweb dans l'axe nord.



Le trafiquant a été appréhendé avec un kilo de chanvre indien, une moto qui était utilisée pour le transport de la marchandise prohibée et un fusil. Les agents de Saint-Louis appuyés par l’Unité de Lutte (UL) de Rosso Sénégal ont fait une perquisition chez A. Sow où ils sont tombés sur 29 kg de chanvre indien.