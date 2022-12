Ross-Béthio : une plateforme va consolider les acquis d'agripreneurs formés par AfricaRice - vidéo

Le bureau de la plateforme d'innovations, une instance regroupant des bénéficiaires de formations initiées par AfricaRice dans le cadre du projet Rice Agripreneurship Project (RAP), a été mis en place, samedi à Ross-Béthio. Il s'agit d'un cadre d'expressions, de concertation, de consolidations des acquis et de partages d'expériences sur les différentes composantes de la chaîne de valeur pour l'atteinte de l'autosuffisance en alimentaire au Sénégal. Une dynamique magnifiée par les jeunes qui y trouvent une occasion de renforcer leurs connaissances et d'assurer la pérennisation de leurs activités. Pour rappel, le RAP ambitionne de développer l’entrepreneuriat des jeunes dans la vallée du fleuve et contribue à l'amélioration de la résilience du pays pendant et après la crise du COVID-19. Il s’est engagé dans l'approvisionnement d'urgence en intrants, le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur du riz ainsi que le développement des entreprises et l'accès au financement et au marché. Au terme des séances de formation, 100 agripreneurs ont été sélectionnés et été financés pour leurs activités. Les bénéficiaires ont été également mis en rapport avec la Banque Agricole qu'ils puissent profiter de lignes de crédit.