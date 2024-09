SAED : Alassane BA entame mardi une tournée de trois jours dans la région de Matam

Le Directeur général de la Société nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) Alassane BA entamera à partir de mardi 17 septembre 2024 une tournée de trois jours dans la région de Matam, renseigne un communiqué reçu à Ndarinfo.



" Au cours de cette tournée, Monsieur Alassane BA visitera les périmètres irrigués villageois pour faire le suivi de la campagne d’hivernage et les aménagements et infrastructures hydroagricoles réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement comme APEFAM, PARIIS, PADAER, PAPRIZ, GGGI et PGIRE", renseigne le document de la Direction de la Communication de la SAED.



" Cette tournée s’inscrit aussi dans le cadre des prises de contacts et de visites de courtoisie aux autorités administratives et locales pour le nouveau Directeur général de la SAED. En outre, le Dg Alassane BA rencontrera le personnel de la délégation SAED de Matam et les différents acteurs des filières agricoles de la zone", précise le communiqué.



Après la région de Matam, le Directeur Alassane BA amorcera une autre tournée dans le département de Bakel pour une durée de 48 heures.