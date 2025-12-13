SAINT-LOUIS : 96 migrants secourus en mer par la Marine

Une vaste opération de sauvetage a permis de secourir 96 migrants en détresse dans la nuit du 12 au 13 décembre, au large des côtes saint-louisiennes.





L’intervention a été menée par la Marine nationale, en coordination avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), la Direction de la protection et de la sécurité publique (DPSP) et la Direction nationale de la lutte contre la traite (DNLT).



Cette mission interservices visait à assurer le sauvetage et la prise en charge rapide des passagers en situation de détresse en mer.



Une fois les embarcations localisées, les forces engagées ont sécurisé les lieux avant de ramener les 96 personnes à terre dans des conditions optimales de sécurité. Les rescapés ont été confiés aux services compétents conformément aux protocoles en vigueur en matière d’assistance humanitaire et de protection.





L’opération de sauvetage s’inscrit dans le cadre du dispositif national de veille et de lutte contre l’émigration irrégulière, intensifié en cette période de fin d’année. Elle illustre la vigilance constante des forces de défense et de sécurité sénégalaises face à la recrudescence des départs vers les côtes européennes.



