SOCIAL : les champs de SENHUILE abreuvent le cheptel ( photos )

L’entreprise renforce ses actions solidaires au profit des populations impactées. Pour la fin de sa compagne rizicole, elle a décidé de ne pas se limiter à l’octroi de bottes de bailles, comme le stipulent les termes de la convention signée avec les villages riverains.



SENHUILE a, en effet, libéré ses champs terres pour servir de zones de pâturage pour bétail. Cette initiative qui vise à soulager les éleveurs, réduit les affres de la transhumance dans un contexte de soudure.



Aussi, en plus du curage de canaux de Yoro DIAW et Nietty Yoone, donnant ainsi aux populations la latitude de profiter des arrivées d’eau, la société laisse paitre en liberté le cheptel dans ses aménagements ( photos). Un soutien de taille qui suscite la grande satisfaction des éleveurs de Ronkh, de Gnith, de Ross-Béthio et d'autres lointaines contrées.



Pour l'entreprise, la vocation d’être un des acteurs fondamentaux qui contribuent à la réalisation du plan national d’autosuffisance alimentaire, doit s’allier au désir de participer de manière considérable à l’essor socioéconomique des populations environnantes.