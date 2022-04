Sacre des Lions : Le Sénégal empoche près de 3 milliards FCFA

A la suite de leur sacre continental (Can 2022), le Sénégal a été récompensé d’une belle enveloppe.



2 milliards 800 millions : c’est le montant qui a accompagné le trophée continental remporté le 6 février par la bande à Sadio Mané après avoir été finaliste malheureux en 2019 contre l’Algérie qui avait reçu 3, 96 millions d’euros soit 2 596 784 811 Fcfa.



Avec cette somme, indique Les Echos, la Fsf va procéder à des subventions à ses associations membres et groupements associés. L’instance faîtière va remettre à chaque équipe de Ligue 1 4.500.000 Fcfa et 4.000.000 Fcfa à chaque équipe de la Ligue2. En Nationale 1et 2, les clubs recevront respectivement 3 et 2 millions Fcfa. Chez les filles, les clubs de National 1 et 2 percevront 2 et 1 million Fcfa. Les clubs régionaux recevront chacun 750.000 Fcfa.



Les membres du comité exécutif de la Fsf seront aussi servis. Au nombre de 23, ils percevront chacun 1.500.000 Fcfa étalés sur 12 mois à raison de 125.000 Fcfa par mois.



Hier, ils ont vu leurs primes en hausse de 1.000.000 pour chacun. Ils percevront désormais 2.500.000 Fcfa par an soit environ 209.000 Fcfa âr mois. Ceci en dehors de leurs primes de voyage, de transport….